Путин: источников финансирования для реализации обязанностей муниципалитетов недостаточно

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем обязанностей муниципальных властей превышает финансовые возможности для их реализации, но правительство РФ систематически занимается этой проблемой. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В ходе встречи глава организации "Опора России" Александр Калинин предложил пересмотреть межбюджетные отношения с муниципалитетами для обеспечения их достаточными средствами на осуществление полномочий.

"То, что у муниципалитетов обязанностей больше, чем источников для их реализации, очевидно. Вопрос в том, как перераспределять доходы в разные уровни налоговой системы. Безусловно, мы над этим работать будем и до голосования [по поправкам в Конституцию], и после", - отреагировал Путин.

По его словам, кабмин систематически занимается этим вопросом. "Уточняется постоянно круг обязанностей и собственные источники финансирования исполнения этих обязанностей. Это такая живая работа", - пояснил президент.