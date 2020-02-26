20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Путин: источников финансирования для реализации обязанностей муниципалитетов недостаточно

Кабмин систематически занимается этим вопросом, отметил президент РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Объем обязанностей муниципальных властей превышает финансовые возможности для их реализации, но правительство РФ систематически занимается этой проблемой. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В ходе встречи глава организации "Опора России" Александр Калинин предложил пересмотреть межбюджетные отношения с муниципалитетами для обеспечения их достаточными средствами на осуществление полномочий.

"То, что у муниципалитетов обязанностей больше, чем источников для их реализации, очевидно. Вопрос в том, как перераспределять доходы в разные уровни налоговой системы. Безусловно, мы над этим работать будем и до голосования [по поправкам в Конституцию], и после", - отреагировал Путин.

По его словам, кабмин систематически занимается этим вопросом. "Уточняется постоянно круг обязанностей и собственные источники финансирования исполнения этих обязанностей. Это такая живая работа", - пояснил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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