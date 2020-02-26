За три года по 50% заявлений ЦБ по финансовым преступлениям возбудили уголовные дела

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы за три года по направленным Банком России материалам о признаках финансовых преступлений возбудили только 150 уголовных дел или менее 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"По результатам рассмотрения заявлений Банка России о признаках финансовых преступлений за три года было возбуждено только 150 уголовных дел (менее 50% от количества направленных заявлений). При этом, в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода", - сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Что касается сомнительных операций, то в 2017 году Банк России направил в правоохранительные органы 262 сообщения, в 2018 году - 228, в 2019 - 106. "По имеющимся данным, по этим материалам было возбуждено всего 8 уголовных дел, еще 10 материалов были приобщены к другим уголовным делам", - сообщила пресс-служба.