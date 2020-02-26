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Эксперт: закон о виноделии необходимо дополнить положениями о производстве коньяка

По словам начальника управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана Гайдара Шуайбова, соответствующие предложения будут направлены в Союз виноградарей и виноделов России и другие заинтересованные организации

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральный закон о виноградарстве и виноделии, принятый в конце 2019 года, необходимо дополнить положениями, которые будут регулировать производство коньячной продукции, выработанной из российского винограда, такое мнение высказал ТАСС начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева 25 февраля сообщила ТАСС, что парламентарии планируют доработать федеральный закон о виноградарстве и виноделии, который в настоящее время является базовым. По ее словам, закон будет дорабатываться с учетом мнений представителей отрасли.

"Сейчас закон фактически регулирует производство вина, все, что касается коньяка, регулируется 171-м ФЗ (о госрегулировании оборота алкогольной продукции), хотя коньяк тоже является винодельческой продукцией, поскольку делается из винограда. В частности, закон предполагает наличие маркировки "российское вино" на продукции, произведенной из российского винограда. То же самое необходимо распространить на коньяк. Сейчас мы над этим работаем, подготовили материал, будем направлять этот материал в Союз виноградарей и виноделов России и другие заинтересованные организации", - сказал Шуайбов.

При этом он добавил, что сам факт принятия закона о виноградарстве и виноделии оказывает позитивное влияние на отрасль. "С 1996 года мы рассчитывали на принятие этого закона. Хорошо, что сейчас этот закон принят как базовый, сейчас понемногу в него будут вноситься необходимые изменения", - отметил собеседник агентства.

По словам Шуайбова, доработка закона нужна не только для поддержки коньячной отрасли, но и для борьбы с продукцией сомнительного качества. "В прошлом году в России было произведено более 10 млн декалитров (коньяка). Это просто нереально, невозможно - нет столько виноградников. Значит, это делается не из винограда, а из привозных спиртов", - пояснил он.

Начальник управления также уточнил, что в Дагестане в 2019 году объем производства коньяка вырос более чем на 20%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 1 млн 42 декалитра коньяка. "В этом году ожидается еще более значительный рост, уже в январе произведено на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое главное, что это продукт из натурального сырья, продукт, который имеет отношение к нашим производителям винограда", - отметил Шуайбов.

О законе

Госдума 18 декабря 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии, который был подготовлен в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Закон, в частности, устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, устанавливаются критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначаются меры господдержки и другое.

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