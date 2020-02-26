ФАС проверит торговые сети в Бурятии и Амурской области из-за роста цен на овощи

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку торговых сетей в Бурятии и Амурской области в связи с ростом цен на некоторые виды овощей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Территориальные органы ФАС в Республике Бурятия и Амурской области проводят проверку в отношении торговых сетей, в которых зафиксирован значительный рост цен на отдельные виды овощной продукции", - отмечается в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением ФАС России территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят еженедельный оперативный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, поставки которых ранее осуществлялись из КНР. По состоянию на 24 февраля 2020 года ценовая ситуация в округе стабилизируется. В отдельных субъектах (Еврейская автономная область, Камчатский край) наблюдается снижение цен на отдельные виды овощной продукции. "За счет увеличения поставок из других регионов Российской Федерации, а также из других стран - Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции, Марокко, перебоев с поставками плодоовощной продукции в регионах Дальнего Востока не наблюдается", - сообщили в ФАС.

По данным ведомства, до настоящего времени фактов нарушения антимонопольного законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено. Во всех территориальных управлениях ФАС России работают "горячие линии" для получения оперативной информации о фактах повышения цен на продовольственные товары.

По информации, поступившей от территориальных управлений ФАС, за прошедшую неделю на "горячую линию" поступило около 25 обращений: в Амурской области - восемь, в Хабаровском крае - 15, в Магаданской области - одно обращение. По фактам, указанным в обращениях, в настоящее время проводятся проверки, заключили в ведомстве.