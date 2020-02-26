20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 200 инструментов поддержки инновационного бизнеса создали в Москве

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин также предложил представителям бизнеса начать собираться на системной основе для обсуждения реальных решений возникающих проблем инновационных компаний

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 200 инструментов поддержки инновационных предпринимателей существует в Москве на сегодняшний день. Об этом в среду сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин в ходе организованной ТАСС открытой дискуссии на площадке технопарка "Калибр".

По его словам, большинство этих мер сконцентрировано теперь в созданном более года назад Московском инновационном кластере. Он основан на кооперации, и задача состоит в том, чтобы аккумулировать все системы поддержки, которые есть сегодня в Москве: субсидии, займы, льготы, инфраструктуру и такие площадки, как технопарки.

"Хочу поблагодарить технопарк "Калибр" за то, что вы делаете, за хорошую среду. Москва - один из самых инновационных городов. Мы помогаем компаниям на территориях кластеров найти нужные помещения <...> Вот мы просто собрали то, что нужно и то, что можно получить сейчас со стороны контор, различных корпораций - 190 инструментов поддержки", - сказал Фурсин.

Он также предложил представителям бизнеса начать собираться на системной основе для обсуждения реальных решений возникающих проблем инновационных компаний.

Президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов обратил внимание, что площадка палаты уже интегрирует усилия предпринимателей и с недавнего времени начала работу с Московским инновационным кластером. "Инновационный кластер - это та площадка, которая позволяет легальному бизнесу активно развиваться <...> Задачей властей Москвы, Торгово-промышленной палаты и других общественных организаций является создание рыночных условий во всех отраслях деятельности города", - сказал Платонов.

Помощь предпринимателям

Несмотря на имеющиеся меры поддержки, предпринимателям все равно нужна помощь в осуществлении своей деятельности. Чаще всего вопросы касаются кадровой недостаточности, помощи с внедрением различных технологий, развития производства и усиления производственных мощностей, сроков получения необходимой субсидии.

Так, основатель группы компаний Solstudio Textile Group Александра Колошина рассказала, что они развивают совершенно новую технологию печати на ткани. В технопарке им оказывается полноценная поддержка. На сегодняшний день Solstudio поставляет рисунки для ткани в более чем 30 стран мира.

Она подняла проблему сложности получения господдержки на приобретение ПО, несовершенства действующего законодательства, регулирующего ведение инновационной деятельности на предприятиях, в том числе отсутствия закрепленных критериев инновационности бизнеса и продукции, отставания принятия законодательных инициатив от современных реалий.

Основатель и продюсер компании Qoobi Сергей Авдеев рассказал об уникальном устройстве для прослушивания музыки. По его словам, составляющие его продукта очень сложные, они поставляются из разных стран мира, само устройство стоит порядка $3,5 тыс. 

"Нам нужна была быстрая реакция на тему субсидирования, потому что все это затратное мероприятие. И в Москве это занимает не меньше полугода, а в Нидерландах - всего два месяца <...> Чтобы производить наше устройство, нужны довольно большие инвестиции, потому что оно технически сложно изготовляется из очень непростых элементов. Фактически сейчас невозможно выйти на серийное производство. Нужна помощь с этим", - поделился Авдеев.

Предприниматель Дмитрий Рыжков, сооснователь "СЛ Фарма" и ряда других стартапов, в свою очередь предложил ввести игровую внутреннюю валюту технопарков, своего рода "биткоинов инноваций" для расчетов внутри экосистемы. Также он обратил внимание и на избыточную жесткость требований по освоению госсредств стартапами.

Технопарк "Калибр"

"Калибр" - это современный многофункциональный деловой центр, включающий в себя бизнес-центр и технопарк. Общая площадь делового центра составляет около 14 га. В его составе более 20 строений "В" и "С" класса суммарной площадью более 85 тыс. кв. м. В технопарке 118 арендаторов, из них 58 резидентов.

На территории функционирует центр коллективного пользования, в состав которого входит коворкинг-центр, конференц-зал, переговорные комнаты. Помимо этого, на территории также функционирует несколько точек общественного питания, банкомат, терминал оплаты, автоматизированный паркинг более чем на тысячу машиномест с возможностью размещения грузового автотранспорта.

Московский инновационный кластер

Московский инновационный кластер (МИК) создан осенью 2018 года по решению президента РФ Владимира Путина. Площадка нацелена на внедрение инноваций и развитие кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В "Нафтогазе" оценили добычу Россией газа в Крыму в 10,4 млрд куб. м с 2014 года
По утверждению компании, добыча снизилась с 2 млрд куб. м в 2014 году до около 1,5 млрд куб. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС