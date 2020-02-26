Почти 200 инструментов поддержки инновационного бизнеса создали в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Почти 200 инструментов поддержки инновационных предпринимателей существует в Москве на сегодняшний день. Об этом в среду сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин в ходе организованной ТАСС открытой дискуссии на площадке технопарка "Калибр".

По его словам, большинство этих мер сконцентрировано теперь в созданном более года назад Московском инновационном кластере. Он основан на кооперации, и задача состоит в том, чтобы аккумулировать все системы поддержки, которые есть сегодня в Москве: субсидии, займы, льготы, инфраструктуру и такие площадки, как технопарки.

"Хочу поблагодарить технопарк "Калибр" за то, что вы делаете, за хорошую среду. Москва - один из самых инновационных городов. Мы помогаем компаниям на территориях кластеров найти нужные помещения <...> Вот мы просто собрали то, что нужно и то, что можно получить сейчас со стороны контор, различных корпораций - 190 инструментов поддержки", - сказал Фурсин.

Он также предложил представителям бизнеса начать собираться на системной основе для обсуждения реальных решений возникающих проблем инновационных компаний.

Президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов обратил внимание, что площадка палаты уже интегрирует усилия предпринимателей и с недавнего времени начала работу с Московским инновационным кластером. "Инновационный кластер - это та площадка, которая позволяет легальному бизнесу активно развиваться <...> Задачей властей Москвы, Торгово-промышленной палаты и других общественных организаций является создание рыночных условий во всех отраслях деятельности города", - сказал Платонов.

Помощь предпринимателям

Несмотря на имеющиеся меры поддержки, предпринимателям все равно нужна помощь в осуществлении своей деятельности. Чаще всего вопросы касаются кадровой недостаточности, помощи с внедрением различных технологий, развития производства и усиления производственных мощностей, сроков получения необходимой субсидии.

Так, основатель группы компаний Solstudio Textile Group Александра Колошина рассказала, что они развивают совершенно новую технологию печати на ткани. В технопарке им оказывается полноценная поддержка. На сегодняшний день Solstudio поставляет рисунки для ткани в более чем 30 стран мира.

Она подняла проблему сложности получения господдержки на приобретение ПО, несовершенства действующего законодательства, регулирующего ведение инновационной деятельности на предприятиях, в том числе отсутствия закрепленных критериев инновационности бизнеса и продукции, отставания принятия законодательных инициатив от современных реалий.

Основатель и продюсер компании Qoobi Сергей Авдеев рассказал об уникальном устройстве для прослушивания музыки. По его словам, составляющие его продукта очень сложные, они поставляются из разных стран мира, само устройство стоит порядка $3,5 тыс.

"Нам нужна была быстрая реакция на тему субсидирования, потому что все это затратное мероприятие. И в Москве это занимает не меньше полугода, а в Нидерландах - всего два месяца <...> Чтобы производить наше устройство, нужны довольно большие инвестиции, потому что оно технически сложно изготовляется из очень непростых элементов. Фактически сейчас невозможно выйти на серийное производство. Нужна помощь с этим", - поделился Авдеев.

Предприниматель Дмитрий Рыжков, сооснователь "СЛ Фарма" и ряда других стартапов, в свою очередь предложил ввести игровую внутреннюю валюту технопарков, своего рода "биткоинов инноваций" для расчетов внутри экосистемы. Также он обратил внимание и на избыточную жесткость требований по освоению госсредств стартапами.

Технопарк "Калибр"

"Калибр" - это современный многофункциональный деловой центр, включающий в себя бизнес-центр и технопарк. Общая площадь делового центра составляет около 14 га. В его составе более 20 строений "В" и "С" класса суммарной площадью более 85 тыс. кв. м. В технопарке 118 арендаторов, из них 58 резидентов.

На территории функционирует центр коллективного пользования, в состав которого входит коворкинг-центр, конференц-зал, переговорные комнаты. Помимо этого, на территории также функционирует несколько точек общественного питания, банкомат, терминал оплаты, автоматизированный паркинг более чем на тысячу машиномест с возможностью размещения грузового автотранспорта.

Московский инновационный кластер

Московский инновационный кластер (МИК) создан осенью 2018 года по решению президента РФ Владимира Путина. Площадка нацелена на внедрение инноваций и развитие кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, МСП, наукой, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом.