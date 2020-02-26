Торговые сети получили от Роспотребнадзора рекомендации по дезинфекции и маскам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские ретейлеры получили от Роспотребнадзора рекомендации по созданию запасов масок и усилению санитарных мер. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

"Федеральные торговые сети получили рекомендации от Роспотребнадзора на обеспечение необходимым запасом медицинских масок объектов торговли с массовым скоплением людей", - отметили в АКОРТ. "Также предписание включает в себя рекомендации о более частой дезинфекции: мытье рук, мытье тележек, проветривание помещений", - добавили в ассоциации.

При этом на данный момент требований к персоналу магазинов носить медицинские маски нет. "Запас нужен на случай, если будут поступать дальнейшие предписания об их использовании, если изменится ситуация по коронавирусу", - пояснили в АКОРТ.

В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток") подтвердили получение рекомендаций и инструкций по профилактике заболеваний, вызываемых коронавирусом.

"В настоящий момент мы анализируем полученные документы для наиболее эффективной интеграции предложенных мер в существующие бизнес-процессы", - сказал представитель X5 Retail Group.

В Metro Cash & Carry сообщили, что получили предписание Роспотребнадзора. "Учитываем в своей деятельности", - добавил представитель торговой сети.