Власти Тверской области планируют передать в "Россети" электросетевые активы региона

ТАСС, 26 февраля. Правительство Тверской области планирует к середине 2021 года передать в ведение ПАО "Россети" электросетевые активы региона, в том числе бесхозные. Об этом в среду сообщил губернатор Игорь Руденя по итогам рабочей поездки в Кимрский район вместе с генеральным директором "Россетей" Павлом Ливинским.

"К 20 марта у нас будет пошаговый план по каждому муниципальному образованию с перечислением всех активов энергосетевого комплекса, которые функционируют на территории нашего региона. Мы поставили задачу к середине 2021 года сделать консолидацию всех энергетических активов на территории нашего региона совместно с компанией "Россети" <...> Для нас и других субъектов Российской Федерации это будет знаковое решение, потому что повысится управляемость, повысится эффективность, это поможет минимизировать издержки", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По словам Ливинского, компания "Россети", которая обслуживает 80% электросетей страны, готова принимать на баланс своих организаций электросетевое имущество регионов, в том числе бесхозное. "Тверская область - один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов", - отметил глава компании.

Руденя подчеркнул, что консолидация активов повысит надежность электроснабжения, в том числе социальных объектов региона - больниц, школ, детских садов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, протяженность линий электропередачи в Тверской области одна из самых высоких в ЦФО и составляет 64 тыс. км, часть из них проходит через лесные зоны, что затрудняет обслуживание. Массовые отключения электроснабжения из-за непогоды неоднократно происходили в регионе в 2016-2019 годах. Так, 27-28 октября 2019 года из-за шквалистого ветра было обесточено более 100 населенных пунктов, в ночь на 19 декабря обрывы линий электропередачи были зафиксированы в пяти районах. Для ликвидации последствий привлеклись, в том числе аварийные бригады филиалов "Россетей" из соседних регионов.