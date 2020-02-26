МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Mail.ru Group ожидает роста выручки на 18-20% в 2020 году - до 103-105 млрд рублей, говорится в сообщении Mail.ru Group.

"Наш консервативный прогноз по выручке компании в 2020 году - рост на 18-20%, объем выручки составит 103-105 млрд рублей. При этом из-за инвестиций в музыку в сегменте соцсетей и коммуникаций произойдет небольшое снижение рентабельности по EBITDA. Показатели игрового сегмента в целом останутся на уровне прошлого года и, как и прежде, будут зависеть от успеха намеченных запусков", - отмечается в сообщении.

Прибыльность сегмента "Новые инициативы", на который приходится менее 10% выручки, будет зависеть от эффективности инвестиций в MRG Tech Lab, указывают в компании.

Группа планирует укреплять свою экосистему, в том числе за счет увеличения эффективности перекрестных продаж и более тесной интеграции проектов Mail.ru Group.

"Центром экосистемы станет "ВКонтакте", с помощью технологии VK SuperAppKit мы свяжем фундаментальные проекты компании: программу лояльности Combo, голосовые технологии Маруси, единый ID на базе учетной записи "ВКонтакте", VK Pay, который будет масштабироваться на другие проекты компании, и VK Mini Apps, которая станет единой платформой группы для разработчиков. Наша цель - закрепить роль "ВКонтакте" как главного российского суперприложения, повысить вовлеченность аудитории старше 30 лет, инвестировать в контент-платформу (включая видео и музыку), обмен сообщениями, Mini Apps и другие направления", - сообщают в компании.

По данным пресс-службы соцсети, в 2019 году выручка "ВКонтакте" увеличилась на 20%, в том числе в IV квартале - на 27,3%.

"Мы продолжим развивать и активно продвигать новые и перспективные продукты (например, Юлу, Combo, голосового ассистента "Маруся" и умную колонку "Капсула", рекомендательную платформу "Пульс", музыкальный и видеосервисы) для увеличения вовлеченности аудитории. Мы планируем и дальше развивать инструменты myTarget и расширять рекламную сеть. В ближайшее время также будут запущены продажи "Капсулы". "Маруся" по-прежнему доступна в отдельном приложении, при этом она будет интегрирована в другие сервисы компании. Среди других инициатив, запланированных на 2020 год, - запуск единого видеосервиса компании", - заключили в Mail.ru Group.

Рост сегментной выручки

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО (без учета сервиса доставки еды Delivery Club и маркетплейса Pandao) в IV квартале 2019 года выросла на 18,6% в годовом выражении и достигла 25,6 млрд руб.

Совокупный сегментный показатель EBITDA вырос на 0,7% - до 9,8 млрд руб. В то же время совокупная чистая прибыль компании снизилась на 17,6% и составила 5,7 млрд руб.

В целом по итогам 2019 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% по сравнению с 2018 годом и достигла 87,1 млрд руб. Совокупный показатель EBITDA увеличился на 9,6% и составил 29,8 млрд руб. Совокупная чистая прибыль возросла на 3,8% - до 15,6 млрд руб.

Сегменты и сервисы

Выручка Mail.ru Group от рекламы по итогам четвертого квартала 2019 г. выросла на 24,6% и составила 11,4 млрд руб. (в 2019 г. рост на 22,6% - до 36,5 млрд руб.). Кроме того, выручка от ММО-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры) увеличилась на 9,5% и достигла 7,78 млрд руб. (рост в 2019 г. составил 20,1% - до 28 млрд руб.). Рост выручки в сегменте IVAS-продуктов (пользовательские платежи в социальных сетях) в четвертом квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. составил 6,9%, до 4,4 млрд руб. (по итогам 2019 г. рост 9,1%, до 16,4 млрд руб.).

В четвертом квартале 2019 г. выручка компании в сегменте "Социальные сети и коммуникационные сервисы" увеличилась на 17,6% и достигла 14,9 млрд руб. (по итогам 2019 г. рост 15,4% - до 50,5 млрд руб.). Выручка "Новых инициатив" Mail.ru Group (включает агрегатор объявлений "Юла", облачные технологии, карты Maps.me, образовательный портал GeekBrains и другие) в четвертом квартале 2019 г. выросла на 85% и составила 2,4 млрд руб. (рост в 1,3 раза по итогам 2019 г. - до 6,2 млрд руб.).