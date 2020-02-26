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Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже

Сейчас акции компании торгуются на Лондонской бирже

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

В холдинге отмечают, что окончательное решение о листинге будет принято позднее.

Сейчас акции Mail.ru Group торгуются на Лондонской бирже, первичное размещение акций (IPO) на ней холдинг провел в 2010 году. В число акционеров Mail.ru Group входят южноафриканский медиахолдинг Naspers (27,6% уставного капитала), Alibaba (10%), китайская телекоммуникационная компания Tencent (7,4%) и "МФ Технологии" (5,2%). Freefloat Mail.ru Group составляет 49,8%.

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