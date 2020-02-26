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Эксперт: сочетание накопителей энергии с ВИЭ стимулирует энергорынок

По словам руководителя инфраструктурного центра "Энерджинет" Национальной технологической инициативы Дмитрия Холкина, применение систем накопления в тандеме с солнечной генерацией становится в мировой практике стандартным решением

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Применение гибридных электростанций, сочетающих источник и накопитель энергии, становится драйвером роста рынка систем накопления электроэнергии в России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС руководитель инфраструктурного центра "Энерджинет" Национальной технологической инициативы Дмитрий Холкин.

Ранее в среду "Роснано" сообщило о вводе в строй самой мощной в России солнечной электростанции (СЭС) с накопителем энергии. Мощность объекта, расположенного в удаленном Бурзянском районе Башкирии, составляет 10 мегаватт, портфельная компания "Роснано" "Лиотех" поставила для станции накопители энергии общей емкостью 8 мегаватт-часов. Таким образом, в республике построено четыре СЭС общей мощностью 54 мегаватта - Бурибаевская, Бугульчанская и две Бурзянские. В дальнейшем в регионе планируется создать еще четыре таких станции совокупной мощностью 100 мегаватт.

"Такого рода решения, как создание систем накопления энергии при генерации на базе ВИЭ, будут востребованы в двух основных случаях: в изолированных поселениях, где сейчас используется исключительно дизельная генерация, и в том случае, если интеграция ВИЭ в энергосистему требует существенной реконструкции электрических сетей, потому что имеются сетевые ограничения. Оптимальным решением для первого типа случаев становятся гибридные электростанции, включающие в себя как источник энергии, так и ее накопитель. Во втором случае накопители выступают более эффективной альтернативой сетевому строительству", - сказал Холкин.

Основной эффект от гибридизации, отметил он, состоит в том, что за счет длительного хранения энергии, выработанной возобновляемым источником энергии (ВИЭ), потребление электроэнергии становится не привязанным к часам выработки, а сама генерация на ВИЭ получает независимость от метеоусловий. Говоря о перспективах развития накопителей электроэнергии в комбинации с ВИЭ в России, эксперт обратил внимание, что в стране не существует принципиальных регуляторных препятствий для дальнейшего внедрения гибридных решений.

"Их распространению в масштабах страны мешают недостаточно хорошая экономика применения накопителей, которая будет в ближайшее время улучшаться по мере развития технологии и перехода к массовой практике их использования, а также отсутствие достаточного опыта применения данных технологий", - сказал собеседник агентства. По его словам, рынок накопителей в мире имеет тенденцию к устойчивому росту, во многом обусловленному как раз удачным сочетанием накопителей с ВИЭ.

"Применение систем накопления в тандеме с солнечной генерацией становится в мировой практике стандартным решением. Более того, все сложнее найти проект строительства новой солнечной генерации, в котором не предполагалось бы применение накопителей. Например, на американском рынке компания 8minutes за счет своего комплексного предложения "СЭС + СНЭ" за два года вошла в пятерку лидеров по объему контрактов на строительство солнечной генерации в США. Bloomberg ожидает, что из-за ввода новых крышных солнечных панелей в Калифорнии число новых накопителей энергии у конечных потребителей за 2020 год увеличится в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Так что перспективы применения накопителей в сочетании с солнечной генерацией выглядят обнадеживающими", - сказал эксперт.

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