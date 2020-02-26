АТОР: последствия коронавируса могут быть ощутимы для туроператоров мононаправлений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Закрытие авиасообщения между РФ и Южной Кореей из-за вспышки нового коронавируса может негативно сказаться на доходах операторов Дальнего Востока и Сибири, организующих туры по мононаправлениям. Об этом заявила в среду исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью телеканалу РБК .

"Крупный бизнес диверсифицируется (расширяет направления - прим. ТАСС). У него есть возможности, маневры, стран много, которые предлагают, как правило, крупные операторы. Операторы, которые работают на мононаправлениях, условно у нас практически весь Дальний Восток и вся Сибирь работают с Южной Кореей, им диверсифицироваться некуда, сейчас нет возможности выйти на какие-то новые направления, это не делается так быстро. В сегменте среднего и мелкого бизнеса последствия могут быть грустными ", - сказала она.

Ломидзе отметила, что наблюдается понижение стоимости туров в страны, где зафиксирован коронавирус. "В безопасных странах ничего с ценами не происходит. В той стране, в которой уже что-то зафиксировано, например, в той же Италии, можно проследить динамику снижения цен день ото дня", - пояснила она.

Исполнительный директор АТОР добавила, что из-за вспышки нового коронавируса также замечено небольшое снижение объема продаж туров по акциям раннего бронирования в то время, как до этого была "блестящая" динамика. "Было превышение прошлогодних объемов [продаж] по большинству направлений на 30-35% объем был в среднем по рынку выше, чем в прошлом году по акциям раннего бронирования <...> Сейчас мы уже видим некоторое замедление. К концу недели, наверное, мы можем говорить о приросте порядка 20%", - добавила Ломидзе.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет закрыто авиасообщение между РФ и Южной Кореей. Это ограничение не коснется рейсов группы "Аэрофлот".