Кабмин обсудит программу развития угольной промышленности России до 2035 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства, на котором будут рассмотрены программа развития угольной промышленности России до 2035 года, а также ряд законопроектов и вопросов о выделении бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Целью упомянутой программы является создание российским угольным компаниям условий для стабильного обеспечения внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, а также для укрепления их позиций на мировом рынке угля. Программа разработана Минэнерго совместно с регионами и угольными компаниями.

В министерстве неоднократно заявляли, что действующая долгосрочная программа развития угольной промышленности России, рассчитанная до 2030 года, нуждается в корректировке в связи с опережением ее реализации. В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности поручил членам комиссии уделить особое внимание вопросам экологии в работе добывающих компаний.

Другие вопросы

В повестке дня заседания правительства значатся пять законопроектов, один из которых вносит изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле. В частности, документ устанавливает возможность признания экспортеров исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при обеспечении получения ими выплат в рублях или иностранной валюте от страховых организаций-резидентов при условии, что сумма страхового возмещения не меньше суммы неисполненных обязательств нерезидента по внешнеторговому договору.

Банк России предлагается наделить полномочиями формировать перечень страховых организаций, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам. Кроме того, предполагается включить в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, документы, касающиеся фиксации факта порчи, повреждения, утраты товара и урегулирования его оплаты. Ожидается, что эти изменения позволят снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, будут способствовать автоматизации и упрощению механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям.

Еще один проект, который обсудит кабинет министров, призван привести законодательство, регулирующее деятельность по организации и проведению азартных игр и лотерей, в соответствие с современными тенденциями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также будет рассмотрен законопроект, упрощающий порядок актуализации данных в Едином государственном реестре юридических лиц в случае внесения изменений в название входящей в этот реестр компании.

В повестке заседания значится и проект закона, который наделяет правительство полномочиями по установлению единых требований к разработке программ приватизации федерального, регионального и муниципального имущества, а также к предоставлению информации об итогах исполнения прогнозных планов приватизации этого имущества.

Наконец, будут рассмотрены поправки в Гражданский кодекс, дающие возможность правительству выдавать разрешение на производство в России запатентованных лекарств без согласия патентообладателя с уведомлением его о принятом решении для последующего экспорта таких препаратов.

Помимо этого кабмин обсудит вопрос выделения 2 млрд 536 млн 108,5 тыс. рублей Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на меры социальной поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводка в июле - августе 2019 года. Еще около 200 млн рублей планируется выделить Северной Осетии для капитального ремонта восьми школ.