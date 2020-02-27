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Лимаренко заявил, что у "Авроры" есть возможность стать базой дальневосточной авиакомпании

Глава Сахалина считает, что это будет способствовать созданию в регионе хаба для развития авиаперевозок

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Аврора" справится с ролью базы дальневосточной авиакомпании, что также будет способствовать созданию на Сахалине перспективного авиационного хаба. Такое мнение выразил глава региона Валерий Лимаренко в интервью телеканалу РБК.

"Сейчас проводится работа по созданию дальневосточной авиационной компании, которая будет обслуживать региональные и местные рейсы всех регионов Дальнего Востока. Мы предложили нашу "Аврору", <...> потому что мы считаем, что это одна из самых успешных компаний, она может справиться, - сказал он. - Для Сахалинской области это расширение объемов работ, это диверсификация рынков и возможность привести соответствующие налоги, а в большей степени - это создать хаб для развития авиаперевозок".

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что власти проанализируют состояние авиакомпании "Аврора" и ее возможности стать базовой для Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Авиакомпания "Аврора" была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа". В настоящее время она является не единственным, но основным перевозчиком на территории российского Дальнего Востока. Контрольный пакет акций (51%) принадлежит "Аэрофлоту", еще 49% - правительству Сахалинской области. Авиапарк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства. Компания обеспечивает перевозку пассажиров на местных авиалиниях Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, а также на региональных маршрутах - в административные центры субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Увеличение числа маршрутов

Лимаренко такжет сообщил, что модернизация главного аэропорта Сахалинской области позволит втрое увеличить число маршрутов из Южно-Сахалинска. "Внутренние маршруты расширились практически в два раза и подешевели втрое. И мы сегодня в нашем Южно-Сахалинске имеем порядка 19 маршрутов, включая зарубежные. Имеем 1 млн пассажиров, а в ближайшем будущем будем иметь 5 млн пассажиров и в три раза увеличим количество маршрутов", - сказал он.

Ранее глава региона сообщил, что срок сдачи аэровокзала главного аэропорта Сахалинской области перенесли на 2021 год.

В новость были внесены изменения (00:54 мск) - добавлены подробности. 

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний Восток
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