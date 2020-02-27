Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Союз российских пивоваров обратился в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального. Надеемся на Ваше понимание и последующую корректировку определения пива в тексте ТР ЕАЭС 047/2018", - говорится в документе.

Как отметили в союзе, речь идет о техрегламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу 9 января 2021 года, согласно которому допускается замена до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами. В настоящее время внутренним законодательством РФ разрешено использование зернопродуктов не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода.

"Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", - говорится в письме пивоваров. Кроме того, по оценкам союза, увеличение доли зернопродуктов с 20% до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам Российской Федерации, поскольку солодовенная промышленность в стране хорошо развита и дефицита по поставкам пивоваренного солода нет.

"Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", - считают в Союзе российских пивоваров.

Недобросовестная конкуренция

Согласно данным ассоциации, большое количество несоложеных зернопродуктов используется исключительно для снижения себестоимости производимого напитка, что приводит к росту конкуренции в ущерб качеству продукта. В результате честные производители, работающие по классической технологии на 100% солоде, оказываются в неблагоприятной конкурентной ситуации, отмечают пивовары.

При этом они напомнили, что до сих пор не утверждены методики по определению несоложеного сырья в готовом пиве, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%. По данным союза, в основных странах традиционного пивного и солодового производства законодательно приняты меры частичного ограничения (Франция, Бельгия) или полного запрета (Германия) несоложеного сырья в пиве. Схожие традиции наблюдались и в российской пивоваренной традиции.

По мнению представителей союза, масса сахаросодержащих продуктов в пиве не должна превышать 5%, а пиве специальном - 10%. "В связи с указанием в составе пива сахаросодержащих продуктов просим откорректировать термин "сахаросодержащие продукты" - белый сахар, сахар-рафинад, сахарные сиропы, карамелизованный сахар. Таким образом, из определения будут исключены сахароза, декстроза, фруктоза, глюкоза, крахмальная патока, сусло виноградное, сусло фруктовое, мед, которые не должны применяться при производстве пива", - добавили в союзе.