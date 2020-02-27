20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские пивовары просят Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве

Пивовары считают, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Союз российских пивоваров обратился в Минфин с просьбой не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас сохранить допустимый объем заменяемого солода не более 20% для пива, согласно действующему российскому законодательству, и не более 30% для пива специального. Надеемся на Ваше понимание и последующую корректировку определения пива в тексте ТР ЕАЭС 047/2018", - говорится в документе.

Как отметили в союзе, речь идет о техрегламенте ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", который вступит в силу 9 января 2021 года, согласно которому допускается замена до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами. В настоящее время внутренним законодательством РФ разрешено использование зернопродуктов не более 20% от массы заменяемого пивоваренного солода.

"Считаем, что увеличение допустимой доли заменяемого солода может привести к снижению уровня безопасности и качества производимого в ЕАЭС пива, нанесет ущерб здоровью населения и навредит развитию пивоваренной и солодовенной отрасли в целом", - говорится в письме пивоваров. Кроме того, по оценкам союза, увеличение доли зернопродуктов с 20% до 50% при производстве пива не отвечает экономическим интересам Российской Федерации, поскольку солодовенная промышленность в стране хорошо развита и дефицита по поставкам пивоваренного солода нет.

"Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", - считают в Союзе российских пивоваров.

Недобросовестная конкуренция

Согласно данным ассоциации, большое количество несоложеных зернопродуктов используется исключительно для снижения себестоимости производимого напитка, что приводит к росту конкуренции в ущерб качеству продукта. В результате честные производители, работающие по классической технологии на 100% солоде, оказываются в неблагоприятной конкурентной ситуации, отмечают пивовары.

При этом они напомнили, что до сих пор не утверждены методики по определению несоложеного сырья в готовом пиве, что даст возможность недобросовестным производителям использовать несоложеные зернопродукты в объеме даже выше 50%. По данным союза, в основных странах традиционного пивного и солодового производства законодательно приняты меры частичного ограничения (Франция, Бельгия) или полного запрета (Германия) несоложеного сырья в пиве. Схожие традиции наблюдались и в российской пивоваренной традиции.

По мнению представителей союза, масса сахаросодержащих продуктов в пиве не должна превышать 5%, а пиве специальном - 10%. "В связи с указанием в составе пива сахаросодержащих продуктов просим откорректировать термин "сахаросодержащие продукты" - белый сахар, сахар-рафинад, сахарные сиропы, карамелизованный сахар. Таким образом, из определения будут исключены сахароза, декстроза, фруктоза, глюкоза, крахмальная патока, сусло виноградное, сусло фруктовое, мед, которые не должны применяться при производстве пива", - добавили в союзе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Компания Microsoft заявила, что из-за коронавируса ее квартальная выручка может снизиться
Ранее ряд производителей компьютеров и мобильных устройств также сообщили, что из-за коронавируса не смогут достичь намеченных ранее финансовых показателей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС