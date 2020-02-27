Компания Microsoft заявила, что из-за коронавируса ее квартальная выручка может снизиться

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft из-за распространения нового коронавируса может не достичь намеченных ранее финансовых показателей по итогам текущего квартала. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой компании.

В январе Microsoft сообщила, что в течение квартала, который завершится в конце марта, выручка от продажи ее программного обеспечения составит от $10,75 млрд до $11,15 млрд. В компании уточнили, что из-за распространения коронавируса "цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось". В связи с этим указанных показателей, вероятно, достичь не удастся, констатировали в Microsoft.

Стоимость акций компании после публикации данного заявления сократилась на электронных торгах примерно на $2,05 (1,2%) до $168,12. Ранее ряд производителей компьютеров и мобильных устройств также сообщили, что из-за коронавируса не смогут достичь намеченных ранее финансовых показателей.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).