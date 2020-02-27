Мадуро освободил товары сельскохозяйственного сектора Венесуэлы от НДС и пошлин

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об освобождении товаров национального сельскохозяйственного сектора от НДС, а также нескольких пошлин. Соответствующее заявление он сделал в среду во время встречи с представителями указанного сектора.

"Освободить от НДС, пошлин на импорт и платы за определение таможенного режима товары сельскохозяйственного сектора", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также призвал граждан, проживающих за рубежом, инвестировать в Боливарианскую Республику. "Приходите инвестировать в Венесуэлу", - отметил он.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.