Арбитражный суд Якутии вернул заявителю иск о признании авиакомпании "Якутия" банкротом

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Якутии вернул занимающемуся грузоперевозками ООО "Аэрокарго+" заявление о признании несостоятельным (банкротом) основного авиаперевозчика Республики Саха - авиакомпании "Якутия", сообщается на сайте суда в четверг.

Как следовало из искового заявления, постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2019 года по делу с АО "Авиакомпания Якутия" в пользу ООО "Аэрокарго+" были взысканы убытки в размере более 223 млн рублей. Во исполнение постановления был выдан исполнительный лист. Однако сумма в размере более 210 млн рублей на расчетный счет кредитора не была перечислена.

В авиакомпании "Якутия" высказали мнение, что заявление о банкротстве "не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является ничем иным, как инструментом давления на авиакомпанию в гражданско-правовом споре".

"На основании части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) вернул заявление, установив обстоятельство несвоевременности обращения кредитора в суд с заявлением с учетом требований пункта 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве, с целью соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве", - говорится в сообщении суда.

Авиакомпания "Якутия" была создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Основной вид деятельности предприятия - транспортно-туристические перевозки пассажиров и грузов. Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Представительства авиакомпании расположены более чем в 30 городах России и зарубежья.