Новую трассу к Крымскому мосту построят на Кубани к 2024 году

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Строительство новой трассы от Краснодара до Темрюкского района на Кубани, ведущей к Крымскому мосту, будут вести в рамках федеральной программы, дорогу планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления федеральных автодорог (упрдор) "Тамань".

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что строительство трассы от Краснодара до Темрюкского района, ведущей к Крымскому мосту протяженностью 119 км, обойдется почти в 100 млрд рублей. На первый этап выделены федеральные средства. Трасса позволит решить проблему пробок из-за возросшего автотрафика в сторону моста. Сейчас дорога проходит через ряд населенных пунктов, в их числе город Темрюк. Новая трасса пройдет в обход населенных пунктов.

"Дорога А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь общей протяженность 150 км в ноябре 2018 года была передана в ведение ФКУ "Упрдор "Тамань", до этого она была частью региональной трассы. Проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту, о котором идет речь, вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением правительства РФ. Завершение реализации проекта в соответствии с программой запланировано в 2024 году", - сообщили в управлении.

Собеседница уточнила, что строительство трассы будет проводиться за счет федеральной программой "Развитие транспортной системы", предельная стоимость проекта составляет 99,405 млрд рублей. Госконтракт с подрядчиком на выполнение первого этапа работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта планируется заключить до конца марта 2020 года, завершить работы по проектированию намерены в ноябре, а к концу 2020 года - началу 2021 года специалисты приступят к выполнению подготовительных работ. Строительство будет разбито на два этапа, чтобы поочередно вводить в эксплуатацию участки дороги и не допустить усиление транспортной нагрузки в этом направлении. Аукцион на второй этап строительства также планируют провести в текущем году.

"После запуска автомобильного движения по Крымскому мосту в мае 2018 года, трасса стала одной из наиболее востребованных в Краснодарском крае. Стало ясно, что существующая трасса уже не справляется с большим потоком машин. Высокая интенсивность транспортных потоков, особенно в туристический сезон, выявила острую необходимость увеличение пропускной способности дороги. Строительство и реконструкция участков дороги с учетом обхода населенных пунктов сделают ее наиболее комфортным и быстрым маршрутом в Крым при движении из центральной части России и непосредственно из Краснодара", - добавили в пресс-службе.

По данным управления, в рамках проекта будет построено более 114 км новой дороги и проведена реконструкция около 5 км существующей. "Первый этап предполагает строительство полностью нового направления трассы, на втором этапе реализации проекта предполагается строительство нового направления и реконструкция участка действующей трассы А-289. Действующая автомобильная дорога имеет в основном две полосы и на отдельных участках три и четыре полосы с максимально разрешенной скоростью движения 90 км/ч. На будущем новом направлении предусмотрено увеличение полосности до четырех и шести полос, разрешенным скоростным режимом 120 км/ч ", - уточнила собеседница.

О транспортном сообщении с Крымом

Ранее управление федеральных автодорог "Тамань" разместило на едином портале госзакупок аукцион на проведение проектирования и строительства первого этапа нового подхода к Крымскому мосту по территории Краснодарского края. Начальная стоимость работ заявлена в размере более 59 млрд рублей.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.