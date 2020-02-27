20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве создали базу знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта

Заммэра столицы Наталья Сергунина отметила, что развитие технологий с использованием искусственного интеллекта является стратегической задачей для всей российской IT-отрасли

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта создали в Москве. В нее вошли более 300 российских и международных примеров в разных сферах, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Проект является общедоступным. Международные практики отбираются совместно с аналитиками Smart City Lab Департамента информационных технологий Москвы. Для удобства пользователей все практики поделены на функциональные области: промышленность, городская сфера, транспорт, социальная сфера, MedTech, FinTech и другие. Основная задача проекта - помогать горожанам в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

"Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта - стратегическая задача для всей российской IT-отрасли. У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть чем поделиться. И, конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам", - привели в пресс-службе слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что московских кейсов в базе знаний - около 100. Среди занесенных в базу кейсов Москвы и Московской области, например, - моделирование нагрузки на сети сотовой связи и поиск пропавших людей через инструменты анализа аэрофотоснимков.

"Опыт Мурманска представлен системой поиска медицинских патологий на рентгеновских снимках, Казани - диагностированием нарушений в работе мозга с помощью искусственного интеллекта, Саратова - нейроинтерфейсом для оценки состояния детей во время обучения. В базе знаний об искусственном интеллекте также есть интерактивная подборка с открытыми дата-сетами для настройки умных сервисов и обучения нейросетей, исследования, аналитика, новости и другая полезная информация", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мадуро освободил товары сельскохозяйственного сектора Венесуэлы от НДС и пошлин
Президент призвал граждан, проживающих за рубежом, инвестировать в республику
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС