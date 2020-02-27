В Москве создали базу знаний с мировыми практиками применения искусственного интеллекта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта создали в Москве. В нее вошли более 300 российских и международных примеров в разных сферах, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Проект является общедоступным. Международные практики отбираются совместно с аналитиками Smart City Lab Департамента информационных технологий Москвы. Для удобства пользователей все практики поделены на функциональные области: промышленность, городская сфера, транспорт, социальная сфера, MedTech, FinTech и другие. Основная задача проекта - помогать горожанам в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

"Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта - стратегическая задача для всей российской IT-отрасли. У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть чем поделиться. И, конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам", - привели в пресс-службе слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что московских кейсов в базе знаний - около 100. Среди занесенных в базу кейсов Москвы и Московской области, например, - моделирование нагрузки на сети сотовой связи и поиск пропавших людей через инструменты анализа аэрофотоснимков.

"Опыт Мурманска представлен системой поиска медицинских патологий на рентгеновских снимках, Казани - диагностированием нарушений в работе мозга с помощью искусственного интеллекта, Саратова - нейроинтерфейсом для оценки состояния детей во время обучения. В базе знаний об искусственном интеллекте также есть интерактивная подборка с открытыми дата-сетами для настройки умных сервисов и обучения нейросетей, исследования, аналитика, новости и другая полезная информация", - уточнили в пресс-службе.