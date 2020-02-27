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Дагестанские аграрии в 2020 году увеличат закладку молодых виноградников на 500 га

Новые виноградники заложат в Дербентском, Карабудахкенском, Каякентском, Сулейман-Стальском и других южных районах республики

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2020 году намерены заложить 1,4 тыс. га молодых виноградников, что на 500 га больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил ТАСС начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов.

"В этом году у нас план - посадить 1,4 тыс. га виноградников - на 500 га больше, чем в прошлом году, в 2019 году было 900 га", - сказал Шуайбов.

По его словам, новые виноградники будут заложены в Дербентском, Карабудахкенском, Каякентском, Сулейман-Стальском и других южных районах Дагестана. "На сегодняшний день у нас уже подготовлены плантации на 557 га", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что увеличение площадей под молодые виноградники связано с ожидаемым увеличением спроса на виноград после начала действия компенсационных механизмов для производителей винодельческой продукции из российского винограда. Согласно федеральному законодательству, с начала года акциз на вино вырос с 18 до 31 рубля, при этом производители российских вин могут получить налоговый вычет.

"Сейчас с введением компенсационного механизма спрос на виноград будет очень большой, потому что перерабатывать наш виноград станет выгодно. <…> Сейчас большой спрос на красные винные сорта. Наши люди предприимчивые - они будут сажать те сорта, которые будет выгодно сдавать на переработку", - пояснил Шуайбов.

По данным республиканского Минсельхозпрода, общая площадь виноградников в Дагестане составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,4 тыс. га. В прошлом году в республики было собрано более 189 тыс. тонн винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет.

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