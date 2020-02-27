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РБК: США и Великобритания более чем в два раза увеличили закупку нефти в России

Издание отмечает, что на это повлияло введение американских санкций против Венесуэлы и Ирана, а также снижение цен на российскую нефть марки Urals

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экспорт нефти из России в США и Великобританию увеличился более чем вдвое в 2019 году, из Турции - почти в четыре раза, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Издание отмечает, что на увеличение закупок нефти в России повлияло введение американских санкций против Венесуэлы и Ирана, а также снижение цен на российскую нефть марки Urals.

По данным ФТС, которые приводит издание, экспорт сырой нефти из России в США по итогам 2019 года вырос по сравнению с 2018 годом почти в 2,4 раза - с $0,9 млрд до почти $2,2 млрд. В физическом выражении объем экспорта нефти увеличился в 2,6 раза - с 1,8 млн до 4,7 млн тонн.

Великобритания в 2019 году нарастила закупку нефти из России более чем в два раза и в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн тонн). Как отмечает РБК, российская нефть частично заместила нефть из Алжира и Нигерии - импорт из этих стран в Великобританию снизился соответственно на 13% и 48%.

Наиболее серьезную динамику по закупкам нефти в России продемонстрировала Турция, указывает издание. Экспорт сырой российской нефти в 2019 году в эту страну вырос в 3,5 раза в стоимостном выражении - с $1 млрд до $3,7 млрд, и почти в четыре раза в физическом выражении - с 2,1 до 8,2 млн тонн.

По данным РБК, всего на США в 2019 году пришлось 1,8% российских продаж нефти, на Великобританию - 0,9%, на Турцию - 3%. Среди самых крупных покупателей российской нефти - Китай, Нидерланды и Германия.

Ранее ФТС сообщила, что физический объем экспорта российской нефти в 2019 году вырос на 2,7% - до 267,46 млн тонн по сравнению с 2018 годом. При этом в стоимостном выражении экспорт снизился на 6% и составил $121,44 млрд. По данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals в 2019 году составила $63,6 за баррель ($70 годом ранее). США в 2019 году покупали российскую нефть по средней цене $62,8 за баррель, тогда как в 2018 году - по $70,5 за баррель, следует из данных ФТС.

Теги
СШАВеликобританияРоссия
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