Предприятие Роскосмоса впервые в России создаст пятисекционный трамвай

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) в ближайшее время создаст опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в России. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АО "УКВЗ" Роман Новиков.

"В ближайшее время готовим опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в России и который не будет уступать европейским аналогам", - сказал Новиков.

По его словам, трамвай при большей вместимости будет не сильно отличаться по стоимости от трехсекционного. В будущем УКВЗ планирует по заказу городов создавать трамваи от двух до девяти секций.

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" входит в "Объединенную ракетно-космическую корпорацию", которая является частью Роскосмоса. Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля он был окончательно выведен из его состава.