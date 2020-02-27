Nikkei: ВВП Японии может сократиться в первом квартале из-за коронавируса

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в январе - марте может уменьшиться на 2,2 процентных пункта (п. п.) в годовых цифрах под влиянием падения потребительского спроса в стране из-за опасений, вызванных новым коронавирусом. К такому мнению, сообщает в четверг газета Nikkei , пришли эксперты крупного инвестиционного банка Nomura Securities.

Если прогноз сбудется, то сокращение ВВП в Японии произойдет второй квартал подряд. В октябре - декабре 2019 года он уже уменьшился в годовых цифрах на 6,3 п. п., что стало самым крупным падением этого показателя со второго квартала 2014 года. Сокращение валового внутреннего продукта было тогда зафиксировано впервые за последние полтора года.

По мнению правительства, это было вызвано в первую очередь негативными последствиями повышения потребительского налога на операции купли-продажи с 8 до 10% в октябре прошлого года. В результате объем частного потребления, которое формирует в Японии примерно 60% ВВП, упал в последнем квартале прошлого года на 2,9 п. п.

Сейчас на фоне распространения заражений новым коронавирусом правительство Японии переводит максимально возможное число госслужащих на работу на дому и просит об этом частный бизнес. Крупнейшие корпорации страны в соответствии с этим уже организовали удаленные схемы работы по компьютерным сетям для тысяч своих сотрудников. Заметно сокращаются потоки пассажиров на транспорте, число покупателей в универмагах. По просьбе правительства по меньшей мере до середины марта отменяются или резко сокращаются в масштабах практически все массовые мероприятия, закрываются музеи и театры.

В Японии к настоящему времени выявлено более 890 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли. Большинство заразившихся (705) - пассажиры и члены команды круизного судна Diamond Princess, которое с начала февраля стоит в порту Иокогама.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.