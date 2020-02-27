"Ъ": новые СПГ-проекты в США могут отложить из-за снижения цен на газ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Крупнейший производитель СПГ в США Cheniere Energy (инвестирует в строительство СПГ-терминалов Corpus Christi и Sabine Pass) сообщил о возможной отсрочке ввода третьей очереди завода Corpus Christi мощностью до 9,5 млн тонн, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее ввод планировался на лето 2021 года, уточняется в сообщении.

Кроме того, как стало известно изданию, компания также лишилась заказа на две партии СПГ - испанская Naturgy Energy отменила покупку на фоне крайне низких цен на газ. При этом, по мнению источников, еще две японские компании также рассматривают возможность отказа от партий СПГ, купленных в США, пишет "Ъ".

По мнению экспертов, по причине падения цен на газ новые СПГ-проекты в США могут быть введены с задержками, а действующие мощности - сократить производство.

При этом экспорт СПГ с американских мощностей сокращается уже несколько недель подряд - с 13 по 19 февраля было отправлено 14 судов против 15 судов неделей ранее.