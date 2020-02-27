На предприятии Роскосмоса рассказали, когда выйдет на линию российский беспилотный трамвай

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский беспилотный трамвай сможет в ближайшем будущем выйти на маршрут. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ) Роман Новиков.

Гендиректор УКВЗ — о работе над беспилотным трамваем и новом производстве лифтов

"В ближайшем будущем", - ответил Новиков на вопрос, когда первый беспилотный трамвай сможет выйти на линию.

По словам гендиректора, работы по созданию нового транспортного средства находятся в середине пути. Они ведутся вместе с НПО автоматики и рядом других компаний. "Требуется длительное время на прокрутку всех ситуаций, прописывание программ в "мозгах" трамвая, который должен все четко сортировать", - пояснил Новиков.

Гендиректор УКВЗ отметил, что для беспилотного трамвая должна быть соответствующая инфраструктура и полигоны для испытаний.

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" входит в "Объединенную ракетно-космическую корпорацию", которая является частью Роскосмоса. Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля он был окончательно выведен из его состава.