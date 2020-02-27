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"Газпром нефть" создаст для Магаданской области битумы с учетом климата региона

В рамках партнерства планируется провести научно-исследовательские испытания по разработке рецептур вяжущих и асфальтобетонных смесей. Затем разработки будут испытаны на специальных опытно-экспериментальных участках

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Поставки современных битумов в Магаданскую область, позволяющих увеличить срок эксплуатации дорог, в 2020 году начнет "Газпром нефть". Компания подписала с правительством региона соответствующее соглашение, говорится в ее сообщении.

В рамках партнерства планируется провести научно-исследовательские испытания по разработке рецептур вяжущих и асфальтобетонных смесей, адаптированных к климату и условиям эксплуатации дорог в Магаданской области. Затем разработки будут испытаны на специальных опытно-экспериментальных участках, на которых специалисты проведут мониторинг состояния дорожного покрытия.

"Наша общая цель - обеспечить инфраструктурные проекты региона, в первую очередь в сфере дорожного строительства, высококачественными битумными материалами с уникальной рецептурой, которая учитывает климатические особенности конкретной территории и ожидаемую эксплуатационную нагрузку на дорожное полотно", - прокомментировал соглашение глава компании Александр Дюков.

По итогам 2019 года оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Битумные материалы" - увеличила поставки битумов в регион в 1,8 раза, до 9 тыс. тонн. В 2020 году этот показатель также планируется увеличить.

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