Россияне стали активнее отменять туры в Италию из-за коронавируса

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россияне после рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма по возможности воздержаться от поездок в Италию из-за нового коронавируса стали чаще отказываться от туров в эту страну. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По словам туроператоров, отказы от Италии до последнего заявления Роспотребнадзора и Ростуризма носили единичный характер, а сейчас активизировались, и пика обращений можно ждать в ближайшие дни. От поездок в Южную Корею отказы были и раньше, однако эта страна не относится к числу очень востребованных на нашем рынке, и ее "уход" не столь болезненный", - говорится в сообщении РСТ.

При этом в союзе считают, что озвученные ведомствами рекомендации дают туристам основания претендовать на полный возврат стоимости тура в случае отказа. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что пока отказ по-прежнему возможен лишь с вычетом фактически понесенных туроператором расходов, то есть если турфирма успела потратить средства на оформление туристу визы, предоплату отеля, авиабилетов и других услуг, эти средства не могут быть возмещены. Причем на ситуацию пока не влияет опубликованное в четверг сообщение Роспотребнадзора, в котором говорится, что в Италии, Иране и Южной Корее существует угроза безопасности жизни и здоровью потребителей туристских услуг, сообщила ТАСС исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Пока по сути для бизнеса ничего не меняется. Ждем Ростуризм", - отметила Ломидзе.