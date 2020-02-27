"Ведомости": первому российскому авиадвигателю понадобится сертификация МАК

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый созданный в России с нуля гражданский реактивный двигатель ПД-14 будет подлежать сертификации авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета (АР МАК). Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, разработчик ПД-14) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По данным издания, двигатель ПД-14 получил от Росавиации в октябре 2018 года сертификат типа, без которого невозможна поставка техники для гражданских авиакомпаний. Кроме того, документ является основным в авиастроении, его выдача означает возможность безопасной эксплуатации. Однако для ускорения валидации ПД-14 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) необходима также сертификация АР МАК.

ПД-14 может получить сертификат типа АР МАК в середине 2020 года, сообщили изданию источники. После этого к валидации двигателя приступит EASA, этот процесс может занять около года.

По информации "Ведомостей", в марте 2015 года в EASA появилось два новых требования к испытаниям двигателя: на сохранение работоспособности при образовании кристаллического льда и при попадании вулканического пепла. Как рассказал один из собеседников газеты, для сертификационных работ, начатых до марта 2015 года, испытания на пепел не нужны. Росавиация получила полномочия на сертификацию только в декабре, в связи с чем для одобрения ее сертификата в EASA пепельные испытания нужны.

"Демонстрация работоспособности ПД-14 в условиях кристаллического обледенения и вулканического пепла могла затянуть валидацию в EASA", - рассказывал в августе в интервью "Ведомостям" министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

О передаче полномочий МАК Росавиации

МАК занимался сертификацией авиатехники в России с момента распада СССР в 1991 году по 2015 год, когда потерял их из-за конфликта с отзывом сертификата типа у большинства модификаций самолета Boeing 737.

5 ноября 2015 года стало известно, что МАК направил Росавиации уведомление об отзыве сертификата типа у большинства модификаций самолета Boeing 737, такое решение было принято по итогам расследования Росавиацией катастрофы Boeing 737 авиакомпании "Татарстан" в Казани 17 ноября 2013 года. Представители комитета утверждали, что без внесения изменений в конструкцию руля высоты Boeing 737 эксплуатировать эти самолеты нельзя. 6 ноября глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что оснований для прекращения полетов Boeing 737 в РФ нет.

26 ноября 2015 года занимавший в то время пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев поручил передать Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации функции МАК по сертификации воздушных судов, двигателей и аэропортов. Соответствующее постановление было подписано 28 ноября.

14 марта 2016 года Росавиация начала выдачу сертификатов типа для экспорта самолетов российского производства, а 21 марта пресс-служба ведомства сообщила о создании федерального автономного учреждения (ФАУ) "Авиационный регистр Российской Федерации" (Авиарегистр России), на который были возложены функции авиарегистра.