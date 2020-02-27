Минпромторг считает, что унификация территорий сделает прозрачнее правила продажи алкоголя

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предложение Минпромторга ввести новые требования определения расстояния между точками торговли алкоголем и социальными объектами сделает правила продажи прозрачнее. Такая оценка содержится в сообщении министерства.

26 февраля на портале проектов нормативных правовых актов появился разработанный Минпромторгом проект постановления правительства "Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания".

"С учетом необходимости утверждения новых правил определения размеров прилегающих территорий органами местного управления мы подготовили соответствующий проект. Речь в нем идет об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, представителей предпринимательского сообщества", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В проекте предусмотрено утверждение правил определения органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В проекте определение минимальных и максимальных значений прилегающих территорий оставлено на усмотрение органов местного самоуправления, а также установлен порядок принятия органами местного самоуправления правового акта, устанавливающего размер прилегающих территорий.

"Если орган местного самоуправления решит увеличить размеры границ прилегающих территорий, то он должен будет подготовить обоснование необходимости такого решения, в том числе его пользы с точки зрения снижения потребления алкоголя - чтобы избежать неоправданных негативных последствий для предпринимателей. Кроме того, при подготовке муниципального правового акта мы предлагаем создавать специальную комиссию для оценки этого акта", - сказал Мантуров.

По его словам, в состав этой комиссии должно входить не менее 50% представителей предпринимателей или ассоциаций и союзов в торговой сфере, а решение об одобрении проекта муниципального правового акта должно приниматься двумя третями голосов от общего количества членов специальной комиссии. Мантуров добавил, что проект муниципального правового акта может быть направлен на общественное обсуждение только после того, как орган местного самоуправления получит заключение специальной комиссии.

В настоящее время проект постановления Минпромторга России доступен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.