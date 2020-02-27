"Вкусвилл" откроет магазин в Нидерландах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Российский ретейлер "Вкусвилл" планирует выйти на европейский рынок - открыть магазин в Нидерландах, сообщили ТАСС в четверг в компании.

"Зарегистрировано юрлицо Vkusvill Netherlands B. V. для открытия магазина в Нидерландах", - сказал представитель ретейлера.

По его словам, конкретных сроков открытия магазина пока нет. "Надеемся на этот год, конечно", - добавил собеседник агентства.

"Вкусвилл" появился в 2012 году, когда сеть магазинов молочной продукции "Избенка" открыла первые торговые точки нового формата. Сейчас в сеть входят более 1,2 тыс. магазинов, выручка ретейлера в прошлом году составила $1,3 млрд. Владельцы "Вкусвилла" - фонд Baring Vostok (12,2%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%) и Евгений Лисицын (86,08%).