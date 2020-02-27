Наблюдательный совет ВТБ одобрил продажу 10% акций "дочки" в Африке

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка ВТБ одобрил продажу 10% акций дочернего банка в Африке - Banco VTB Africa S.A. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Как следует из сообщения, наблюдательный совет одобрил продажу более 1,8 млн акций Banco VTB Africa S.A., номинальной стоимостью 400 кванз каждая (по нынешнему курсу - 53,41 рубля за акцию). Цена продажи - не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика и уменьшенной на сумму рублевого эквивалента дивидендов по итогам 2018 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций, а также на сумму рублевого эквивалента прибыли VTB Africa S.A. за первое полугодие 2019 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций.

В мае 2019 года стало известно, что ВТБ рассматривает возможность продажи своей "дочки" в Африке.

Banco VTB Africa S.A. является единственным банком группы ВТБ в Африке. ВТБ владеет контрольным пакетом акций, его доля в уставном капитале Banco VTB Africa S.A. составляет 50,1%.

В конце 2018 года наблюдательный совет ВТБ одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 млрд кванз, что эквивалентно примерно $16 млн.