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Приморье заняло первое место в медиарейтинге инвестиционного климата регионов

Лидирующее место краю обеспечил Восточный экономический форум, на котором было подписано 270 соглашений на 3 трлн 400 млрд рублей

ТАСС, 27 февраля. Приморский край по итогам 2019 года возглавил медиарейтинг инвестиционного климата регионов России, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщила в четверг пресс-служба АСИ.

"Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Краснодарского края. Замыкают первую пятерку Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что первое место Приморью обеспечил Восточный экономический форум (ВЭФ), прошедший во Владивостоке в сентябре. На нем было подписано 270 соглашений на 3 трлн 400 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

На место в медиарейтинге Московской области повлияло роуд-шоу инвестиционной привлекательности региона во французском Лионе. Подмосковная делегация провела рабочую встречу с представителями бизнеса региона. Французские инвесторы рассматривают возможность дальнейшего развития своих предприятий на территории Московской области.

"Третье место Краснодарскому краю обеспечили в том числе публикации, освещавшие работу Российского инвестиционного форума (РИФ). Он проходил в Сочи в феврале и собрал более трех тысяч человек из 60 стран. За время работы форума было подписано 567 соглашений и протоколов о намерениях на 968 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

АСИ составляет медиарейтинг при поддержке коммуникационной группы Publicity на основе данных компании "Медиалогия". Он формируется на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата регионов России. В качестве объектов для оценки выступают показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который по поручению президента России с 2014 года АСИ измеряет совместно с ведущими деловыми объединениями.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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