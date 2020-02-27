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Чистая прибыль Сбербанка выросла на 1,6% в 2019 году

Она составила 845 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 году выросла на 1,6% и достигла 845 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль группы с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 845 млрд руб. (+1,6% г/г). Чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 914,8 млрд руб. (+10,1% г/г)", - указано в сообщении.

В материалах банка отмечается, что прибыль на обыкновенную акцию с учетом эффекта от продажи Денизбанка составила 38,55 руб., увеличившись на 1% в годовом выражении. Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 41,80 руб., увеличившись на 9,6%.

"Общий капитал группы, согласно расчетам по Базель III, составил 4,435 трлн руб. на 31 декабря 2019 года, что выше на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом", - указано в материалах кредитной организации.

Чистые процентные доходы группы увеличились на 1,4% - до 1,416 трлн руб. по сравнению с 2018 годом, чистые комиссионные доходы выросли на 13,6% - до 497,9 млрд руб.

"Кредиты группы увеличились на 3,2% - до 21,7 трлн руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% - до 7,9 трлн руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% - до 13,9 трлн руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год. Их доля в совокупном кредитном портфеле превысила 36%. Рост ипотечного портфеля за прошедший год составил 11,4%.

Прирост розничных депозитов в Сбербанке за 2019 год составил 5,3%, доля вкладов населения, номинированных в рублях, превысила 80%.

Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5% - до 7,4 трлн рублей, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.

В материалах банка указано, что количество активных клиентов - физических лиц выросло на 3 млн за 2019 год, превысив 96 млн человек, количество активных корпоративных клиентов банка превысило 2,5 млн.

Розничные кредиты

Также в отчете компании сказано, что Сбербанк нарастил розничные кредиты в 2019 г. на 16,8%, до 7,9 трлн руб., корпоративный портфель снизился на 3,2%, до 13,9 трлн руб.

"Кредиты группы увеличились на 3,2% - до 21,7 трлн руб. за год. Розничный кредитный портфель вырос на 16,8% - до 7,9 трлн руб., корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении снизился на 3,2% - до 13,9 трлн руб., в реальном выражении (без учета курсовых колебаний) вырос на 2,8%", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что рост портфеля потребительских кредитов составил 25,8% за 2019 год. Их доля в совокупном кредитном портфеле превысила 36%. Рост ипотечного портфеля за прошедший год составил 11,4%. Прирост розничных депозитов в Сбербанке за 2019 год составил 5,3%, доля вкладов населения, номинированных в рублях, превысила 80%. Корпоративные депозиты за 2019 год снизились на 0,5% - до 7,4 трлн рублей, при этом в реальном выражении они выросли на 4,6%.

Убытки

По итогам 2019 года Сбербанк получил убыток в размере 47,7 млрд руб. от международного бизнеса, следует из отчета кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В 2018 году Сбербанк получил в этом сегменте прибыль до налогообложения в размере 10,8 млрд руб.

Сбербанк в конце июля 2019 года закрыл сделку по продаже 99,85% акций Denizbank - своей турецкой "дочки" - банку Emirates NBD. Тогда сообщалось, что в результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся на 11,7 млрд руб. При этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 млрд руб., уточняли в Сбербанке.

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