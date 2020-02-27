Греф оценил эффект от искусственного интеллекта в Сбербанке в 2019 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Экономический эффект от использования искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке за прошлый год составил 42 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе банка со ссылкой на его главу Германа Грефа.

"Использование технологий искусственного интеллекта уже стало важным драйвером нашего бизнеса: в прошлом году экономический эффект от применения алгоритмов AI (искусственный интеллект - прим. ТАСС) составил 42 млрд рублей", - отметил Греф.

В начале ноября 2019 года Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Стороны в рамках альянса намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.