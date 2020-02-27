Ростех разработал станцию для выборочного блокирования связи для режимных объектов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал виртуальную базовую станцию, способную выборочно блокировать сотовую связь на режимных объектах, говорится в сообщении холдинга.

"В отличие от традиционных устройств подавления, которые блокируют радиопомехой все без исключения сотовые телефоны, новое решение имитирует работу обычной базовой станции, обеспечивая при необходимости доступность сотовой связи для выбранной группы абонентов из "белого списка"", - говорится в сообщении.

Устройство, разработанное концерном "Созвездие", идентифицирует абонентское оборудование по международным идентификационным параметрам IMEI или IMSI. Сотовые телефоны, не внесенные в "белый список" виртуальной базовой станции, лишаются возможности совершать звонки, принимать или передавать данные. Устройство способно блокировать сотовую связь стандартов GSM 900/1800 как в пределах одного помещения, так и в радиусе до 35 км.

"Аппаратура может применяться для обеспечения конфиденциальности переговоров и сохранения коммерческой тайны, а также для выборочного блокирования сотовой связи на территории режимных объектов", - уточнили в "Росэлектронике".