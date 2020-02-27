В Белоруссии заявили, что готовы к поставкам азербайджанской нефти

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Гомельтранснефть Дружба" практически готов к поставке азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ с территории Украины по нефтепроводу Одесса - Броды. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Это обычный процесс транспортировки. Оператором [на Украине] является "Укртранснафта", она поддерживает в исправном состоянии все оборудование. Трубопровод никогда не выводился из эксплуатации, он заполнен технологической нефтью и готов к работе", - сказал Вериго. По его словам, еще в 2011 году белорусская сторона транспортировала нефть из Одессы, с Черного моря. "Система тогда работала, наша нефтепроводная система готова работать и сейчас", - сказал Вериго.

Он подтвердил, что поставки нефти в Белоруссию планируется начать в марте по прибытии танкеров в одесский порт.

Концерн "Белнефтехим" сообщил накануне о заключении сделки с азербайджанской компанией SOCAR на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн, в марте начнутся поставки нефти с территории Украины по нефтепроводу Одесса - Броды.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса", ожидаются также поставки других российских компаний в марте. Власти Белоруссии занимаются поиском альтернативных вариантов. Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в режиме реверса. 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ.

Нефтепровод Одесса - Броды был построен в 2001 году между городом Одесса на Черном море и городом Броды в Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба". По нему предполагалось транспортировать каспийскую и казахстанскую нефть из порта Южный под Одессой на НПЗ Восточной и Центральной Европы и в Северную Европу через гданьский порт.