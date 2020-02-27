Эффект от геологического сопровождения бурения "Роснефти" превысил 1,2 млрд руб.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центры геологического сопровождения бурения "Роснефти" обеспечили 100% контроль за сопровождением бурения скважин компании. Экономический эффект от мероприятий составил более 1,2 млрд руб., следует из материалов "Роснефти".

Специалисты центров создали новые направления сбора и обработки информации - например, интерпретация данных геофизических исследований скважин, геолого-технологические исследования, сейсмологический анализ и другие.

Ожидается, что внедрение новых подходов принесет до конца 2020 года более 100 млн руб.

"Роснефть" является лидером по количеству горизонтальных скважин, контролируемых в процессе бурения, - их количество превышает 3 тысячи. Уже проведено сопровождение многозабойных горизонтальных скважин протяженностью более 10 тысяч метров.

Голосовой помощник

Компания "Роснефть" внедрила модуль "голосовой помощник" в программный комплекс инструментов нефтеинжиниринга "РН-КИН". Об этом говорится в сообщении компании.

Комплекс "РН-КИН" позволяет осуществлять доступ и анализ геологической и технологической информации по скважинам/залежам и проводить инженерные расчеты для оптимизации работы пласта и повышения нефтеотдачи. Комплекс охватывает более тысячи нефтяных и газовых месторождений "Роснефти", анализируется работа 175 тысяч скважин.

В сообщении отмечается, что с помощью голосового помощника сотрудники смогут искать необходимую информацию для выполнения работ вдвое быстрее - за 4-5 часов, от чего компания ожидает существенный экономический эффект. Модуль распознает голос пользователя, анализирует данные и проверяет их качество, что позволяет быстрее выполнять различные команды в программном обеспечении.

200 коммерческих лицензий

Компания "Роснефть" с 2018 года реализовала более 200 коммерческих лицензий собственного программного комплекса "РН-ГРИД" для проектирования гидроразрыва пласта (ГРП). Это следует из материалов компании.

При этом сейчас на стадии заключения находятся контракты еще на 50 лицензий. Помимо коммерческой реализации, компания направляет программный комплекс в вузы-партнеры - им передано 140 академических лицензий, а также более 40 тестовых лицензий передано 16 нефтесервисным и нефтегазовым компаниям для изучения возможностей программного обеспечения "Роснефти".

Программный комплекс "РН-ГРИД", созданный в 2017 году, обеспечивает выполнение операций, необходимых для проектирования ГРП, в том числе создание геомеханической модели пласта, анализ проведенных операций. "Роснефть" провела при помощи комплекса 10 тыс. операций гидроразрыва пласта. Коммерческая реализация "РН-ГРИД" началась с 2018 года.