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Новак: Россия может увеличить экспорт угля до 390 млн тонн к 2035 году

Ожидается, что добыча угля превысит 600 млн тонн

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия в рамках стратегии развития угольной промышленности до 2035 года может увеличить добычу угля до 485-685 млн тонн. Об этом глава Минэнерго РФ Александр Новак сказал, выступая на заседании правительства.

"Консервативный вариант предусматривает рост добычи с 440 млн тонн (в 2019 году - прим. ТАСС) до 485 млн тонн, оптимистичный - до 685 млн тонн", - сказал министр. При этом экспорт угля планируется увеличить с 220 млн тонн в 2019 году до 292 млн тонн.

По словам главы министерства, объем инвестиций в угольную отрасль к 2025 году превысит 1 трлн руб., в 2035 году - 2,5-3,5 трлн руб.

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Новак, Александр Валентинович
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