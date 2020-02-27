В Азербайджане планируют начать отгрузку нефти для Белоруссии в конце марта

БАКУ, 27 февраля. /ТАСС/. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) планирует начать отгрузку нефти для белорусского концерна "Белнефтехим" ориентировочно 20 марта. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Планируется начать отгрузку нефти в порту Супса в районе 20 марта. Объем первой танкерной партии составит около 85 тыс. тонн", - сказал Ахмедов.

По словам официального представителя компании, он пока не располагает информацией по поставке "Белнефтехиму" второго танкера с азербайджанской нефтью.

В среду "Белнефтехим" сообщил о заключении с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу Одесса - Броды в марте.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения. Ряд российских компаний, в том числе из группы "Сафмар", поставляют Белоруссии нефть, одновременно Минск активно ищет альтернативные варианты.