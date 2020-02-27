Молодые бизнесмены в Астраханской области получат гранты Международной организации труда

АСТРАХАНЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Астраханская область вошла в число пилотных регионов, участвующих в проекте "Партнерство в сфере занятости молодежи в СНГ", который реализуется Международной организацией труда (МОТ). Так, в этом году 25 молодых предпринимателей региона смогут получить грант МОТ и господдержку на реализацию бизнеса, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора области.

"Наряду с Республикой Коми и Калининградом Астраханская область стала пилотным российским регионом, где в рамках международного сотрудничества между Италией и РФ Международной организацией труда реализуется проект "Партнерство в сфере занятости молодежи в СНГ". Осенью пройдет презентация бизнес-планов, одобренных экспертами МОТ. 25 молодых предпринимателей, доказавших актуальность своего бизнес-проекта, получат грант МОТ на развитие своего дела", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реализацию данного проекта и занятость молодежи глава региона Игорь Бабушкин обсудил с представителем МОТ Рамиро Пизарро. На встрече было отмечено, что сначала эксперты МОТ проведут обучение астраханских специалистов по программе "Начни и совершенствуй свой бизнес". В мае-сентябре будут отобраны участники проекта - молодые люди до 30 лет - со своими бизнес-планами. Всем заявившимся будет оказана помощь в подготовке бизнес-плана, проведении его экспертизы, при необходимости будет организовано профобучение основам предпринимательской деятельности.

"В итоге авторы лучших бизнес-проектов получат гранты МОТ, сумму грантов пока не озвучиваем. Кроме того, предприниматели, участвующие в проекте, также смогут получить господдержку от службы занятости региона в размере 100 тыс. рублей", - уточнили ТАСС в службе занятости региона.

По данным пресс-службы главы региона, в области реализуется ряд проектов для развития молодежного предпринимательства. Среди них проект "Мама-предприниматель", благодаря которому безработные женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, и женщины в декретном отпуске, могут получить финансовую поддержку на развитие собственного дела. Также господдержку на организацию предпринимательской деятельности могут получить и безработные граждане. В пресс-службе добавили, что больше трети открывших собственное дело безработных граждан - это молодежь в возрасте до 30 лет.