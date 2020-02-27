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Правительство рассмотрит законопроект о денежном довольствии военнослужащих

Премьер-министр России Михаил Мишустин при этом подчеркнул, что эта профессия сопряжена с рисками для жизни

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит законопроект, который касается перечисления денежного довольствия семьям военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Законопроект касается социальной защиты членов семей военнослужащих. Эта профессия сопряжена с рисками для жизни, и в законопроекте предусмотрено, что, в случае гибели, денежное довольствие и другие компенсации, которые положены военнослужащему, будут направляться его семье, причем в денежной форме", - пояснил Мишустин.

Кроме того, как напомнил премьер, на заседании планируется рассмотреть законопроект, упрощающий порядок актуализации данных в едином государственном реестре юридических лиц в случае внесения изменений в название входящей в этот реестр компании. По словам Мишустина, теперь такая актуализация будет проходить в автоматическом режиме.

Помимо этого, по его словам, правительство обсудит вопрос о выделении порядка 2,5 млрд рублей Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на меры поддержки граждан, потерявших жилье в результате паводка летом 2019 года. Он добавил, что в регионе еще сохранились проблемы, для их решения необходимо провести ряд мероприятий. Указанные средства пойдут на выплаты для ремонта, строительства или покупку нового жилья для пострадавших граждан. В результате помощь получат около полутора тысяч семей.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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