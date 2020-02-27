Мишустин оценил программу развития угольной промышленности РФ до 2035 года в 6 трлн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Расходы на программу развития угольной промышленности в России до 2035 года составят около 6 трлн рублей, большая часть которых - частные инвестиции. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Затраты на реализацию программы составят около 6 трлн рублей, с преимущественным использованием инвестиций от частного бизнеса", - сказал он.

Мишустин напомнил, что цель программы - увеличение добычи и экспорта угля, а также снижение аварийности, которая пока еще остается на высоком уровне. По его словам важно, "чтобы профессия шахтера все меньше была связана с рисками для жизни и здоровья людей".

Премьер добавил, что планируется модернизировать угольные предприятия, в том числе благодаря внедрению инновационных технологий, которые повысят безопасность работы в шахтах. Кроме того, планируется создавать новые эффективные центры добычи угля в Кузбассе, в Ростовской области, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и в Арктической зоне.

"Нужно также совершенствовать логистику, чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом, как на внутренний рынок, так и на экспорт - и в традиционном атлантическом, и в восточном направлениях. Поэтому синхронно с угольными предприятиями мы будем активно развивать железнодорожную и портовую инфраструктуру", - добавил Мишустин.