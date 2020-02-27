Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых, а также ряд других макроэкономических параметров.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

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Это следует из презентации госбанка к финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности.

Аналитики Сбербанка улучшили прогноз по инфляции на конец 2020 года с 3,7% до 3,4%.

Курс национальной валюты, согласно прогнозу Сбербанка, в 2020 году составит 63,8 рубля за доллар против 64,5 рубля за доллар в предыдущем прогнозе, опубликованном в декабре 2029 года.