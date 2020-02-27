Google грозит штраф за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать Google за распространение контекстной рекламы компанией AB Innovations Ltd, которая не имела соответствующей лицензии. Сумма штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщается на сайте ФАС.

"Комиссия ФАС России 19 февраля 2020 года признала корпорацию Google LLC виновной в нарушении требований закона о рекламе. Реклама компании AB Innovations Ltd, распространявшаяся на сайте www.google.com в августе 2019 года, сообщала о доходе от инвестиций и содержала гиперссылку для перехода на ее сайт", - говорится в сообщении ведомства.

Представители Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров обратили внимание на данное сообщение и пожаловались в ФАС. Согласно их информации, у компании AB Innovations Ltd отсутствовала лицензия на осуществление финансовой деятельности, на основании чего комиссия антимонопольной службы подтвердила факт нарушения закона о рекламе.

Таким образом, Google LLC как рекламораспространителю было выдано предписание об устранении нарушения. "Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей", - добавили в ФАС.