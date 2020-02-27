20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин предложил обязать юрлица регистрировать личные кабинеты для взаимодействия с ФНС

С января 2020 года предприятия обязали вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее в налоговые органы только в электронном виде, но обязательств по регистрации личных кабинетов нет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать обязательной процедуру регистрации личных кабинетов юридических лиц для взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы (ФНС). По его словам, это упростит текущие процессы администрирования и взаимоотношения налоговиков с бизнесом.

С 1 января 2020 года предприятия, обязанные по закону вести бухгалтерскую отчетность, должны предоставлять ее в налоговые органы только в электронном виде через операторов электронного документооборота. Но обязательств по регистрации личных кабинетов нет.

"Мне кажется, пришло время подумать над наличием личных кабинетов налогоплательщиков, чтобы взаимодействие в электронной форме между налоговой службой и налогоплательщиками стали обязательными. Мы в городе, например, вводим обязательную подачу в электронном виде заявок на предоставление земельных участков, разрешение на строительство, даже записаться в школу или детский сад можно только в электронном виде. Мне кажется, и здесь надо охватывать не 300 или 170 тыс. юридических лиц, а все 800, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФНС.

По его словам, появление личных кабинетов "снимет много вопросов с точки зрения администрирования трудозатрат и упростит взаимоотношения с бизнесом".

По данным Собянина, в последние годы наблюдается положительная динамика поступления в бюджет города налоговых отчислений. "Росла прибыльность наших московских предприятий, на 13% увеличился подходный налог - это прямой показатель роста доходов москвичей. Увеличиваются отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. В целом в федеральный бюджет в прошлом году перечислили около 3 трлн рублей, это колоссальная сумма", - отметил он.

Так, объем поступлений налогов на доходы физических лиц в бюджет Москвы в 2019 году увеличился на 10,7% и составил почти 1,04 трлн рублей. По информации Мосгорстата, средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 10 месяцев 2019 года увеличилась на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года. Уровень безработицы в Москве за последние три года не превышает 1,5% численности экономически активного населения. Наибольшие темпы роста поступлений НДФЛ обеспечили организации, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Новак: у России и Саудовской Аравии нет разногласий по сделке ОПЕК+
По словам министра энергетики РФ, страны и дальше планируют сотрудничать как в рамках организации, так и в двустороннем формате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС