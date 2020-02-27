Собянин предложил обязать юрлица регистрировать личные кабинеты для взаимодействия с ФНС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать обязательной процедуру регистрации личных кабинетов юридических лиц для взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы (ФНС). По его словам, это упростит текущие процессы администрирования и взаимоотношения налоговиков с бизнесом.

С 1 января 2020 года предприятия, обязанные по закону вести бухгалтерскую отчетность, должны предоставлять ее в налоговые органы только в электронном виде через операторов электронного документооборота. Но обязательств по регистрации личных кабинетов нет.

"Мне кажется, пришло время подумать над наличием личных кабинетов налогоплательщиков, чтобы взаимодействие в электронной форме между налоговой службой и налогоплательщиками стали обязательными. Мы в городе, например, вводим обязательную подачу в электронном виде заявок на предоставление земельных участков, разрешение на строительство, даже записаться в школу или детский сад можно только в электронном виде. Мне кажется, и здесь надо охватывать не 300 или 170 тыс. юридических лиц, а все 800, которые есть в городе, и по-другому уже не принимать", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФНС.

По его словам, появление личных кабинетов "снимет много вопросов с точки зрения администрирования трудозатрат и упростит взаимоотношения с бизнесом".

По данным Собянина, в последние годы наблюдается положительная динамика поступления в бюджет города налоговых отчислений. "Росла прибыльность наших московских предприятий, на 13% увеличился подходный налог - это прямой показатель роста доходов москвичей. Увеличиваются отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования и Пенсионный фонд. В целом в федеральный бюджет в прошлом году перечислили около 3 трлн рублей, это колоссальная сумма", - отметил он.

Так, объем поступлений налогов на доходы физических лиц в бюджет Москвы в 2019 году увеличился на 10,7% и составил почти 1,04 трлн рублей. По информации Мосгорстата, средняя номинальная начисленная заработная плата по итогам 10 месяцев 2019 года увеличилась на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года. Уровень безработицы в Москве за последние три года не превышает 1,5% численности экономически активного населения. Наибольшие темпы роста поступлений НДФЛ обеспечили организации, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом.