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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты: ситуация с коронавирусом может привести к торможению мировой экономики в 2020 г.

В НИУ ВШЭ также сообщают о резком сокращении спроса на нефть в Китае

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавируса за пределами Китая может усугубить ситуацию в мировой экономике, и вместо ожидаемого ускорения в 2020 году произойдет ее дальнейшее торможение, заявляют эксперты НИУ ВШЭ в "Комментарии о государстве и бизнесе".

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"После Brexit, состоявшегося 31 января, между Британией и Евросоюзом начались переговоры о будущих торговых отношениях. От условий этих переговоров в значительной мере будут зависеть инвестиции, двусторонняя торговля и, в конечном счете, рост экономики еврозоны и Великобритании", - отмечают эксперты.

"Ситуацию может усугубить распространение коронавируса за пределами Китая. Мы не исключаем, что вместо ожидаемого ускорения мировой экономики в 2020 году произойдет ее дальнейшее торможение. В случае пандемии вероятность рецессии в крупнейших странах резко возрастает", - подчеркивают эксперты.

Кроме того, сохраняются риски закрепления нефтяных цен ниже $55 за баррель.

"Эпидемия нового коронавируса уже привела к резкому сокращению спроса на нефть в Китае. Соглашение ОПЕК+ действует лишь до марта, при этом Россия не исключает возможности выхода из соглашения", - поясняют эксперты.

Для России также существует риск ужесточения западных санкций в период президентской кампании в США. Помимо прочего, о собственном санкционном механизме намерена объявить и Британия, заключают эксперты.

Теги
ВеликобританияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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