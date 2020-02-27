Новак: у России и Саудовской Аравии нет разногласий по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия - ведущие партнеры сделки ОПЕК+ - никогда не имели разногласий по вопросам соглашения. Россия и дальше планирует сотрудничество с королевством, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас [с Саудовской Аравией] продолжается взаимодействие в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты. В марте у нас запланированы встречи. Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате. У нас очень много вариантов в энергетике", - сказал он.

"У нас никогда и не было разногласий с ними", - сказал Новак, отвечая на вопрос о наличии разногласий с саудовскими партнерами. На вопрос о российской позиции по сделке ОПЕК+ глава Минэнерго отказался отвечать.