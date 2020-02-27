20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак: у России и Саудовской Аравии нет разногласий по сделке ОПЕК+

По словам министра энергетики РФ, страны и дальше планируют сотрудничать как в рамках организации, так и в двустороннем формате

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия - ведущие партнеры сделки ОПЕК+ - никогда не имели разногласий по вопросам соглашения. Россия и дальше планирует сотрудничество с королевством, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас [с Саудовской Аравией] продолжается взаимодействие в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты. В марте у нас запланированы встречи. Мы очень удовлетворены сотрудничеством с нашими саудовскими партнерами, мы хотим и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках ОПЕК+, но и в двустороннем формате. У нас очень много вариантов в энергетике", - сказал он.

"У нас никогда и не было разногласий с ними", - сказал Новак, отвечая на вопрос о наличии разногласий с саудовскими партнерами. На вопрос о российской позиции по сделке ОПЕК+ глава Минэнерго отказался отвечать.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Новак: масштабы распространения коронавируса повлияют на объем потребления нефти
Министр энергетики РФ отметил, что влияние вируса на рынок нефти оценивается в 150-200 тыс. баррелей в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС