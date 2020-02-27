Новак: масштабы распространения коронавируса повлияют на объем потребления нефти

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее распространение коронавируса нового типа может повлечь пересмотр прогнозов по снижению потребления нефти в мире, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надо смотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Как видите, уже в Европе есть случаи. Наверняка эти прогнозы будут коррелироваться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Минэнерго прогноз по эффекту эпидемии вызываемого новым коронавирусом заболевания на потребление нефти.

Ранее Новак ссылался на прогнозы аналитиков, согласно которым такое влияние на глобальный рынок нефти оценивается в 2020 году в 150-200 тыс. баррелей в сутки.