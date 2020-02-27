20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Новак: масштабы распространения коронавируса повлияют на объем потребления нефти

Министр энергетики РФ отметил, что влияние вируса на рынок нефти оценивается в 150-200 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее распространение коронавируса нового типа может повлечь пересмотр прогнозов по снижению потребления нефти в мире, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надо смотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Как видите, уже в Европе есть случаи. Наверняка эти прогнозы будут коррелироваться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Минэнерго прогноз по эффекту эпидемии вызываемого новым коронавирусом заболевания на потребление нефти.

Ранее Новак ссылался на прогнозы аналитиков, согласно которым такое влияние на глобальный рынок нефти оценивается в 2020 году в 150-200 тыс. баррелей в сутки.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии находятся около 20 тыс. российских туристов
По оценке Ассоциации туроператоров России, только порядка 6 тыс.из них являются организованными туристами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС