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Совкомбанк принял участие в финансировании Kaz Minerals и УГМК на сумму $1,2 млрд

Сумма синдицированного кредита для Kaz Minerals составила $1 млрд, а для УГМК - €200 млн с возможностью увеличения до €300 млн

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк принял участие в финансировании двух горно-металлургических компаний на общую сумму более $1,2 млрд, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Совкомбанк выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов синдицированного кредита для Kaz Minerals - одной из крупнейших компаний по производству меди в Казахстане, а также одним из первоначальных кредиторов синдицированного кредита для УГМК (Уральская горно-металлургическая компания - ТАСС) - одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что совокупный объем финансирования в данных сделках превысил $1,2 млрд. Сумма синдицированного кредита для Kaz Minerals составила $1 млрд, для УГМК - €200 млн с опцией увеличения до €300 млн.

В сделке с Kaz Minerals Совкомбанк оказался единственным российским банком. Также в финансировании Kaz Minerals приняли участие Deutsche Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale, Bank of China Limited и другие.

Юридическое сопровождение сделки с Kaz Minerals провели международные юридические компании Hogan Lovells и Linklaters. Для сделки с УГМК - Clifford Chance.

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