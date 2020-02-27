Эксперты: оборот основных аптечных сетей в России вырос на 12% за 2019 год

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Оборот основных аптечных сетей в России за 2019 год вырос на 12% по сравнению с показателем за 2018 года и составил 864,8 млрд руб. Такие данные приводит DSM Group, которая специализируется на исследованиях фармацевтического рынка.

"Оборот топ-30 аптечных сетей за 2019 год составил 864,8 млрд руб., что соответствует доле рынка в 67,4%. В итоге совокупно эти компании приросли на 12%, тогда как аптечный рынок вырос всего на 4,2%", - отмечается в исследовании.

Согласно данным DSM Group, по результатам 2019 года возглавляет рейтинг группа компаний АСНА с долей рынка в 14%. Ее оборот вырос на 11% и достиг 179,9 млрд руб. Оборот "Риглы" в 2019 году вырос на 16,7%, до 81 млрд руб., а доля - 6,3%. Оборот ГК "Эркафарм" остался практически на уровне 2018 года и составил 65 млрд руб., а доля - 5,1%. На четвертом месте расположилась "Аптечная сеть 36,6" с долей в 4,1% и ростом выручки на 3,5%, до 52,3 млрд руб. Замыкает пятерку лидеров "Имплозия", оборот которой в 2019 году снизился на 1,8% и составил 48,2 млрд руб., а доля - 3,8%.

Как отмечают эксперты, лидеры рейтинга по сравнению с 2018 году не поменялись. Компании, расположенные ниже первых пяти мест, напротив, активно перемещаются по рейтингу, что связано с разной политикой развития аптечных сетей. Более высокие приросты у тех, кто продолжает развиваться за счет покупки конкурентов, говорится в исследовании.

По прогнозу DSM Group, 2020 год может стать очень сложным для работы аптек в связи с введением маркировки, возможным разрешением онлайн-торговли, отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД), приходом новых игроков со смежных рынков, развитием маркетплейсов и агрегаторов. "Все это может привести к большим изменениям в традиционной аптечной рознице", - считают эксперты.